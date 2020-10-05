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Общество

Образец комплексной застройки

Прошли те времена, когда строители старались использовать любой кусок земли для возведения на нем многоэтажного жилого дома. Сегодня такой вариант не интересен ни покупателям жилья, ни продавцам.
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Спрос диктует предложение, а спросом сейчас пользуются микрорайоны комплексной застройки.

Благоустроенный двор, современные детская и спортивная площадки, просторные автостоянки, магазины, предприятия сферы услуг и, конечно же, больница, детский сад и школа - все это должно быть в шаговой доступности. Так сегодня рассуждают покупатели недвижимости, и они, безусловно, правы. Вкладывая в жилье, вместе с ним хочется получить еще и социальный комфорт. А если еще и стоимость этого жилья более чем доступна, решение принимается без долгих раздумий.

Образцом микрорайона, удовлетворяющего всем заявленным выше запросам потенциальных покупателей вполне можно считать левобережную «Рябиновку». Комфортные дома, построенные с применением энергосберегающих технологий. Уютные квартиры «под ключ», в которых учтены интересы собственников в части оплаты коммунальных услуг. Обустроенные дворовые территории. Транспортная доступность. Все необходимые элементы социальной инфраструктуры - от магазинов, до поликлиник - перечень которых совсем скоро дополнит новый, большой детский сад на 310 мест.

Сегодня квартиры с отделкой в «Рябиновка» продаются по цене от 36 тысяч рублей за квадратный метр. А ипотечный договор можно оформить без первоначального взноса при ставке от 3,1% годовых!

Подробную информацию о проектной декларации, обо всех акциях и предложениях, действующих для потенциальных покупателей недвижимости в микрорайоне можно получить по телефону 38–25–16 и на сайте Рябиновка55.рф

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