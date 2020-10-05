На ТЭЦ-2 прошли командно-штабные учения по ликвидации ЧС

АО «Омск РТС» уделяет особое внимание мероприятиям, направленным на предотвращение различных чрезвычайных ситуаций. В этот раз в отработке оперативных действий приняли участие более 97 человек. Было задействовано 18 единиц техники.

Учения на ТЭЦ-2 позволили отработать взаимодействие с подразделениями ГУ МЧС России по Омской области, Министерством региональной безопасности Омской области, Управлением по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности Администрации города Омска, УМВД России по городу Омску, управлением Росгвардии по Омской области, ПАСФ ООО «Днепр», а также спасательными службами региона. Мероприятие показало высокую готовность всех структур к локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Учения проходили в несколько этапов. В рамках первого отработаны навыки по пресечению действий нарушителей и их проникновению на территорию ТЭЦ. На втором этапе по легенде произошёл взрыв на газопроводе, подающий газ в котельный цех станции. Под воздействием ударной волны разрушены газопровод и оборудование газораспределительного пункта. Все службы приступили к локализации и ликвидации ЧС, в том числе оказанию первой помощи пострадавшим. Третий этап показал готовность предприятия при объявлении воздушной, химической и радиационной тревоги.

Все службы и подразделения сработали оперативно и профессионально. ГУ МЧС России по Омской области высоко оценило действия всех участников. Силы и средства ТЭЦ-2 готовы к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций различного уровня сложности.

«Структурные подразделения АО «Омск РТС» как объекты повышенной опасности готовы к различным чрезвычайным ситуациям. Учения подтвердили высокий уровень профессионализма всех подразделений. Помимо этого, строго соблюдаются правила промышленной и личной безопасности. Каждый сотрудник понимает свою ответственность и значимость в производственном процессе», - отметил генеральный директор АО «Омск РТС» Владимир Дмитриев.