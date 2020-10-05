Омичи снова чувствуют запах гари по ночам

Омичи чувствовали запах гари даже через закрытые окна. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омичи пожаловались на сильный запах гари, который ощутили ближе к вечеру. В соцсетях девушка пожаловалась, что ощущает вонь на Космическом проспекте и поинтересовалась, есть ли запах в других районах. В комментариях им ответили, что гарью несет и в районе Амура.

- В амуре на северных тоже вонь ужасная. Причем окна закрыты. Сначала подумали, что где-то пожар, так как запах очень едкий. Оказывается с улицы, - сетуют омичи в комментариях.

В омском минприроды оперативно отреагировали на жалобы граждан и проверили показания на стационарных пунктах замеров, правда, следов загрязнений не нашли.

- На автоматизированных постах наблюдений по ул. 10 лет Октября, Дмитриева, 4-я Поселковая превышений по измеряемым показателям не зафиксировано, - заявили в ведомстве.