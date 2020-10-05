В Омске у Иртыша появился новый приток

Омичи заметили мощный поток воды, попадающий в Иртыш. Фото: ВКонтакте

Накануне в соцсетях появился видеоролик, который сняли неравнодушные омичи. В кадр попал мощный поток грязной воды, который стекает в Иртыш. Омич не указал точного места, но в комментариях горожане пришли к выводу о том, что все происходило на Левом берегу, напротив набережной Тухачевского.

Не ясно, что именно стало причиной образования нового "притока" у Иртыша, но в комментариях омичи предполагают, что это связано не с вредными выбросами, а с работами по углублению дна реки.

- Этот процесс вызван тем, что, наконец-то, на Иртыше проводятся дноуглубительные работы для того чтобы улучшить ситуацию с уровнем воды в реке, - предполагает один из комментаторов.

Но большинство горожан все же опасаются, что этот поток может принести в Иртыш не только песок, но и вредные вещества, которых в реке и так достаточно.

В омском минприроды произошедшее пока никак не комментируют.