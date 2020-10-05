Названы города с самыми высокими зарплатами: Омска на 41-м месте

Омичи, если верить статистике, получают в среднем 38 тысяч рублей в месяц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опубликованы результаты очередного рейтинга городов РИА-Рейтинг. И снова его итоги не сулят жителям Омска ничего хорошего. Авторы исследования решили составить таблицу всех крупных городов с самыми высокими зарплатами. Все данные брались на основе цифр Росстата за период январь-июнь 2020 года.

На первом месте ожидаемо оказалась Москва - там средняя получка выше 100 тысяч. Около 97 тысяч в месяц зарабатывают в Южно-Сахалинске. У Омска одно из самых низких мест по уровню зарплат среди городов-миллионников. Средняя получка у нас, если верить авторам исследования, около 38 тысяч рублей. С этой цифрой в рейтинге Омска на 41-м месте. Мы получаем примерно столько же, сколько в Челябинске и Волгограде.

На проблему низких зарплат омичей неоднократно обращал внимание губернатор Омской области Александр Бурков. Правда, что с этим делать, власти пока не знают. Цифры остаются невысокими.