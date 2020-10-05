Стало известно, сколько продлится снегопад в Омске

В Омской области обещают небольшой снег и дождь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рабочая неделя для омичей началась с первого снега, который выпал в ночь на понедельник, 5 октября. Синоптики прогнозируют, что отчищать машины от налипших осадков местным жителям придется еще, как минимум, три дня.

Потом температура воздуха немного повысится.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, 6 октября, ночью будет 0...-5, днем +3...+8 градусов. Местами небольшой снег и дождь. Ветер днем усилится до 14 м/с.

7 октября ночью обещают +2...-3, днем +2...+7 градусов. Ветер ночью будет дуть со скоростью 5-10 м/с, днем – 7-12 м/с.

Также Росгидрометцентр опубликовал вероятностный прогноз на ближайший отопительный сезон для России. В целом никаких серьезных отклонений от нормы не ожидается.

В сентябре, октябре в Сибири будет все, как обычно. В ноябре и декабре среднемесячная температура на улице будет немного выше нормы, а в январе – немного ниже.