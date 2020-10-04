Убитых сестер из Омска похоронили в Рыбинске

Трагедия, которая разыгралась в Рыбинске в ночь на 15 сентября, взволновала омичей. Двух малолетних сестер зверски убил местный житель Виталий Молчанов, пока их мать была на дежурстве в больнице. Молчанова быстро задержали и заключили под стражу.

Мать девочек находилась в шоке после смерти детей. Их отец, с которым омичка развелась несколько лет назад, хотел похоронить детей в Омске. Тогда женщина не смогла бы присутствовать на церемонии, ее не выпускали из Рыбинска следственные органы. Поэтому евочек похоронили на одном из кладбищ в Рыбинске. На могиле много игрушек и цветов.

По словам бывших коллег омички в Рыбинске, которые приводит сайт 76RU, в захоронении детей женщине помогали местные жители и ярославская епархия.