В Омске скончался общественник Максим Мягчиев

Мягчиев несколько дней провел в реанимации.

3 октября 2020 года в Омске ушел из жизни член организации "Оплот" Максим Мягчиев. Несколько дней после перенесенного инсульта медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, не смогли спасти.

Максим Мягчиев посвятил последние годы жизни решению общественных проблем, стоял у истоков организации "Оплот", был инициатором пересмотра тарифов на обращение с ТКО и снижения платы за ОДН в Омске.

Общественник умер на 33-м году жизни. Как сообщает "СуперОмск", он планировал защитить диссертацию и заняться преподаванием. О дате прощания будет сообщено позднее.