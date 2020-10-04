Омичи возмутились ходом работ по установке теплых остановок

Разбирать старую остановку никто не спешит. Фото: ВКонтакте

Вопросы к установке теплых остановок в Омске возникали и раньше. Самым резонансным был случай с их установкой на Театральная площадь. Там новые павильоны поставили прямо перед старыми, перекрыв вход в популярную кофейню и пекарню. На этот раз омичи пожаловались на другую проблему.

На остановке поселок Южный в микрорайоне Московка-2 некоторое время назад поставили долгожданные теплые остановки. К самим павильонам у горожан претензий нет. Но они скрывают остатки старой остановки, которые уже довольно долгий период никто не собирается убирать. Остатки старой остановки и строительный мусор остаются за теплыми остановками и мешают пешеходам.

Строительный мусор и старую остановку оставили прямо за новыми павильонами. Фото: ВКонтакте

- Смотрю, вспоминаю мелодию из фильма "Терминатор", мной овладевает такое чувство, будто киборги вот-вот начнут атаковать и оставят от человечества горы каменного и металлического мусора, - пишет автор поста.