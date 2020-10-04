Молодой омич в темноте насмерть сбил пешехода

Причиной аварии могла стать плохая видимость. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Поздним вечером в районе Порт-Артура произошло ДТП с летальным исходом. Его участниками стали 20-летний водитель и пешеход, о котором пока ничего не известно.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции, молодой омич ехал по улице 1-я Трамвайная в сторону Черлакского тракта на автомобиле "ВАЗ 2112". В 22:17 он наехал на пешехода, не заметив того в темноте. Им оказался неизвестный мужчина, при себе у прохожего не оказалось никаких документов, поэтому сейчас его личность устанавливается. От полученных травм он скончался на месте, не дождавшись помощи медиков.

Сейчас проводится проверка, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и степень вины участников аварии.