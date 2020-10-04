Стало известно, сколько осадков выпадет в октябре в Омске

Синоптики рассказали, к чему готовиться омичам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ближайшие прогнозы погоды не радуют омичей теплом, а наоборот предрекают похолодание и осадки. Синоптики прогнозируют уже сегодня снег с дождем, а в середине следующей недели первый снег.

Но по прогнозам Гидрометцентра, несмотря на тревожные кратковременные прогнозы, октябрь не принесет в регион большое количество осадков. Напротив, метеорологи утверждают, что месяц будет аномально сухим, осадков в Омске выпадет значительно меньше нормы, примерно на 80%.

В начале рабочей недели синоптики обещают похолодание до +1...+6 градусов днем и местами небольшие осадки в виде снега.