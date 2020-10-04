Стало известно в каких районах Омской области больше всего заразившихся коронавирусом

Коронавирус снова начинает активно распространяться по Омской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

Территория распространения коронавируса по Омской области начинала уменьшаться, но теперь снова растет из-за общего роста заболеваемости в регионе. По данным омского министерства здравоохранения новые случаи заболевания фиксировали за прошедшие сутки в 14 районах.

Больше всего случаев зафиксировали, как водится, в городе. У 68 больных диагностировали COVID-19. Практически вспышка вируса произошла в Азовском районе, там выявили сразу 10 заболевших. 4 человека заболели в Марьяновском районе, по 2 в Омском, Колосовском, Оконешниковском и Одесском районах. По одному пациенту приходится на Называевский, Полтавский, Исилькульский, Тюкалинский, Таврический, Горьковский, Большереченский и Москаленский районы.

Напомним, что всего за прошлые сутки в Омской области выявили 98 заболевших ковидом.