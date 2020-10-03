В омских маршрутках подорожает проезд

Омичам придется больше платить за проезд в некоторых маршрутках. Фото: Веселовская Анна

Чуть больше придется платить за проезд в некоторых маршрутках Омска. Неожиданно перевозчик повысил цены на маршруте №514, который ходит от ост. улица Бархатовой до ост. улица 3-й Разъезд. Теперь омичам придется заплатить 28 рублей, если рассчитываться банковской картой или электронным проездным. По информации "Омск Здесь", пенсионеры и студенты буду ездить за 25 рублей, школьники за 22 рубля при оплате электронным проездным. О стоимости проезда за наличные пока ничего не известно.

Перевозчик смог повысить цену, так как работает по нерегулируемому тарифу. Новые цены будут действовать с 5 октября. Последуют ли примеру другие перевозчики, работающие не нерегулируемых маршрутах, пока не известно.