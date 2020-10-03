Серьезное ДТП произошло возле «Меги» в Омске

Сегодня ранним утром в серьезном ДТП пострадали трое омичей. По данным Госавтоинспекции, столкновение произошло около 6:30 часов сегодня, 3 октября на Левобережье на перекрестке недалеко от ТЦ "МЕГА".

Предварительно известно, что водитель "Хендая Гетц" ехал по улице бульвар Архитекторов со стороны Ватутина и должен был уступить дорогу при повороте на проспект Комарова "КИА Рио". В результате столкновения оба водителя 35 и 40 лет получили серьезные травмы. Пострадал и пассажир "КИА". Всем была оказана медицинская помощь, все сейчас находятся в больнице.

Сотрудниками ГИБДД проводится проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины произошедшего.