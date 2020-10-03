В Омске ушел в отставку главврач еще одной больницы

Нового главврача уже представили коллективу Кардиодиспансера. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

В министерстве здравоохранения Омской области сообщили об уходе с поста главврача Клинического кардиологического диспансера Владимира Фирстова. В ведомстве уточнили, что медик останется в медучреждении в качестве советника, а пост главного врача оставил из-за длительного отпуска по семейным обстоятельствам.

Ему уже подыскали замену. Кардиодиспансер теперь возглавит Ольга Корнеева. Медика уже представила персоналу министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

— Ольга Юрьевна — человек прогрессивный, адепт высоких технологий в кардиологии, является автором нового «Порядка оказания помощи пациентам с инфарктами», стимулирует научную работу в учреждении, делает всё, чтобы процент выздоровлений и качество жизни пациентов кардиологического профиля росли, — представила нового руководителя коллективу министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

До сегодняшнего дня Ольга Кореннова занимала должность заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе.