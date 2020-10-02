В омской мэрии прокомментировали пропажу трехлетней девочки из детского сада

Через такую дыру в заборе девочка выбралась за территорию детсада. Фото: Алена Гусарова

Сегодня в соцсетях омичка рассказала о ЧП, котрое произошло с ее ребенком в среду, 30 сентября. Маленькая девочка ушла с территории группы "Дошколята" и час бродила в округе. В мэрии Омска принесли извинения родителям и назвали ситуацию недопустимой.

- Департамент образования приносит извинения родителям ребенка. Такие ситуации недопустимы! По факту случившегося департаментом инициирована проверка в учреждении, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины, взяты объяснительные с директора и воспитателя. Также в ходе проверки будет проверена территория. Участок, через который ребенок покинул территорию детского сада, будет огражден, - отметили в ведомстве.