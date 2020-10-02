Работа заводов по обработке мусора приведет к снижению тарифа для омичей

Кстати, в быту мы часто пользуемся вещами, которые сделаны из мусора, просто не знаем этого. Туалетная бумага, письменные ручки, пуховики, спортивная одежда, пледы - все это делаютсегодня делают и из омского вторсырья.

Примерно треть мусора, поступающего на завод – это пластик. Он наносит природе непоправимый урон, если его выбросить в лесу, на берегу реки. А вот после сортировки старые бутылки из-под газировки будут приносить пользу. ПЭТ отлично поддается переработке и может возвращаться человеку в виде новых вещей бесконечно.

Извлечение вторичного сырья для дальнейшей переработки и прессование оставшихся «хвостов» существенно сокращает объемы мусора, поступающего на полигоны. При том, что в Омском регионе мощности всех полигонов исчерпаны – сортировка отходов настоящее решение проблемы. Правда одного завода для этого недостаточно, он не может обработать весь мусор, который производят омичи. Поэтому регоператор построил без привлечения областного или федерального бюджетов, за счет средств инвесторов два завода мощностью 200 тысяч тонн/год каждый.

Второй мусоросортировочный завод в Ленинском округе (МСК-2) тоже успешно прошел лицензирование и полностью готов к работе. Объект простаивает по одной причине – РЭК работает над тарифом. Обработка отходов относится к регулируемым видам деятельности и по закону, расходы на сортировку мусора, должны быть включены в тариф.

До старта «мусорной» реформы объекты по обработке ТКО в Омской области отсутствовали. Весь мусор оседал на свалках.

«Обработка ТКО — это неотъемлемая составляющая грамотного и экологичного обращения с отходами. Сортировка влечет за собой следующий этап – вторичную переработку. Два мусоросортировочных завода, строительство которых взяла на себя наша компания – это начало создания в регионе комплексной системы обращения отходами замкнутого цикла», – говорит генеральный директор ООО «Магнит» Карен Егоян.

Генеральный директор ООО «Магнит» Карен Егоян

На МСК-1 в Кировском округе отбор «полезного» мусора проходит как в автоматическом, так и в ручном режиме. С учетом цвета и типа вторсырья операторы по сортировке ТКО отделяют основные фракции: стекло, бумагу/картон, черный и цветной металлы, ПЭТ и другие. Завод оборудован вентиляцией для фильтрации и очистки воздуха. Современное оборудование обеспечивает экологичность и безопасность производственного процесса для самих работников. А их здесь трудится 200 человек. Производственный процесс идет 23 часа в сутки. Мощности объекта позволяют обработать около 20 тонн мусора в час.

Сортировщица Наталья Базотова рассказывает, что её рабочий день длится 11 часов. В месяц у женщины выходит 15 смен. Каждые два часа сортировщикам дают время на отдых - 15 минут. Один час – на обед. После смены рабочие принимают душ – на территории завода обустроены бытовки и автобус развозит их по домам.

Сотрудница Наталья Базотова

«На работу нас довозит заводской автобус, переодеваемся в спецодежду и приступаем к работе. Каждый сортировщик отвечает за свою фракцию и отбирает только ее. Я сама сортирую упаковочную плёнку. Главное в этом деле внимательность», — говорит сотрудница МСК-1.

Отсортированные фракции отправляются под пресс для вторичного сырья. Он позволяет делать брикеты весом до 1000 кг. Вторичное сырье: картон, пленка, бутылки ПЭТ, мешковина и т.д. брикетируются для последующей реализации.После открытых торгов они уезжают на заводы по переработке в виде цветных кубов. Проблем со сбытом у предприятия нет, компании-переработчики охотно приобретают тендеры.

Вся выручка, которую получит региональный оператор от продажи вторсырья, будет исключена из суммы необходимой валовой выручки компании в последующем тарифном периоде. Таким образом, сортировка отходов не только дает вторую жизнь мусору и снижает вред на экологию, она будет приводить к постепенному снижению тарифа на коммунальную услугу для омичей.

Сегодня мусоросортировочный завод в Кировском округе обрабатывает 20% городского мусора. Как только заработает МСК-2 в Ленинском округе, эта цифра увеличится в два раза.