Омичи просят помочь в спасении собаки, застрявшей на острове

Скриншот видео.

Омичи, гулявшие по Иртышской набережной на днях, заметили животное попавшее в беду.

– Срочно, помогите! Что делать? На острове застряла собака. В конце набережной на острове. Ее явно туда кто то выкинул! – пишет с паблике «Омск Live» автор поста.

Судя по прикрепленному видео, дворняга каким-то образом оказалась на острове посреди Иртыша в районе речного порта. Выбраться обратно самостоятельно она не может и мечется в поисках спасения вдоль кромки воды.

Комментаторы вспомнили, что это второй подобный случай за последнее время и даже предположили, что кто-то из людей занимается этим специально ради злой шутки.