За сутки от коронавируса в омских больницах скончались 4 пациента

Ситуация с пандемией осложняется. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области обостряется обстановка с коронавирусом. Количество заболевших за сутки вернулось на значения, которые были в регионе в самый пик пандемии. Сейчас ежедневно медики фиксируют по 80-90 заразившихся. Все это очень похоже на вторую волну.

За последние сутки, по данным омского минздрава, диагноз коронавирус выявили у 96 человек. Выздоровели 60 пациентов, тем самым увеличив число победивших инфекцию до 9 350 человек. Не обошлось и без летальных случаев.

- За сутки скончались 4 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, общее число смертельных исходов болезни теперь 309, - говорится в официальном сообщении минздрава.