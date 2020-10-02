Омский боец Шлеменко рассказал, за что вылил пиво на голову женщине

Скриншот видео (sport-express.ru)

Российский боец ММА родом из Омска Александр Шлеменко дал большое интервью изданию «Спорт-Экспресс». В частности он рассказал о своем резко негативном отношении к спиртному. По словам, Шлеменко у него никогда не было с ним проблем, но в алкомаркеты он не заходит даже для того, чтобы купить там воду. Активную «разъяснительную работу» Шлеменко периодически проводит и среди маргиналов в своем дворе.

– Мне стыдно иногда за то, что приходится делать. Опускаться на уровень этих людей. Могу еще одну ситуацию рассказать, про одну девушку, – рассказал Александр Шлеменко. – Девушка внаглую курит в лифте. Это запрещено. Я с тремя детьми. Она пьяная, с бутылкой пива. Я делаю совершенно нормальное замечание, говорю: «Девушка, зачем вы это делаете? Потушите сигарету». У нее такой взгляд... Отвечает: «Ты че тут, чертила, стоишь?» И вышла. Говорю ей: «Девушка, вы неправы»... Мне пришлось опуститься на ее уровень. Я догнал эту девушку, взял у нее бутылку пива и вылил ей на голову. Мне стыдно, я никого не призываю делать так же. Я не спорю, мои действия хулиганские, но я ее хоть чуть-чуть остудил. Нельзя себя так вести, нельзя при детях ругаться матом на нормально общающегося отца этих детей, когда ты делаешь реально неправильные вещи. [...] С мужчинами проще. Женщин бить нельзя, можно только пиво вылить на голову. Мужчину же можно не бить, а немного скрутить, придержать, взять за голову, чтобы он понял силу, или как-то посмотреть на него. Мужчина же понимает, что может получить, ему нужно просто дать понять это.