В омских больницах установили электронные регистратуры, но пользоваться ими запрещают

Пользоваться всеми возможностями электронной регистратуры омичи не могут. Фото: ВКонтакте

В соцсетях омичи снова задались вопросами о трудностях работы здавоохранения. Один из пациентов попытался получить талон на прием к врачу, но столкнулся с проблемой. Электронная регистратура, которая стояла в больнице не работала. Более того на экране было объявление, гласящее: "Кнопку "распечатать талон" не нажимать! Запишите на листок!"

В комментариях омичи подробно описывают запутанную систему, выходи из которой практически нет.

- Ерунда полная эта регистратура. Обычная не работает потому что нужны талоны, а чтобы получить талон нужно его распечатать в электронной регистратуре. Так мало распечатать, если вы на прием к врачу будете записываться, вас ждет удивительный поиск даты и времени, которые свободны. Через терминал половина дат не показывается, через интернет практически нереально записаться, остается регистратура. Но нужен талон, а он не печатается, - рассказывают омичи о своем опыте использования электронных регистратур.