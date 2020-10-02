«Хватились только через 20 минут»: В Омске из садика ушла трехлетняя девочка

Малышка пробралась через эту дыру в заборе. Фото: Алена Гусарова

ЧП случилось в среду, 30 сентября, в детском садике «Дошколята» при школе № 99 в микрорайоне Московка-2. С территории учреждения ушла трехлетняя воспитанница. Судя по всему, ребенка хватились почти через 20 минут после случившегося. По записи камеры наблюдения выяснили, что малышка пропала в 10.45, а ее матери об этом сообщили в 11.04.

Еще через час девочку нашли в полукилометре от садика. К счастью, эта история закончилась благополучно.

– Руководству детского сада не раз говорилось, что вся прилегающая территория группы «Дошколята» находится в небезопасном месте: калитки и ворота всегда находятся нараспашку, вся окрестная территория группы как проходной двор, через которую проходит любой прохожий и периодически забегают собаки. Со стороны прогулочной площадки располагается роща и гаражи с проезжей частью, – пожаловалась в соцсетях мама ребенка Алена Гусарова. – Забор, через который проник ребенок, имеет с четырех сторон большие промежутки, где может пролезть даже взрослый человек.

Проверку случившегося уже начали в областной прокуратуре. Инцидент также прокомментировали в мэрии Омска.

– Департамент образования приносит извинения родителям ребенка. Такие ситуации недопустимы! – говорится в официальном заявлении ведомства. – По факту случившегося департаментом инициирована проверка в учреждении, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины, взяты объяснительные с директора и воспитателя. Также в ходе проверки будет проверена территория. Участок, через который ребенок покинул территорию детского сада, будет огражден.