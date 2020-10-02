В Омской области из-за коронвируса закрыты на карантин классы в 11 школах

Количество закрытых на карантин классов постепенно снижается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В омских школах некоторые классы продолжают оставаться на карантине по разным причинам. В министерстве образования сообщают, что по данным на 1 октября, из-за коронавируса закрыты в 11 школах, а сами они продолжают работать в очном формате.

Большинство из них находятся в Омске, это № 29, 32, 36, 61, 62, 64, 115, 123, АШИ № 16. Только в двух школах в Омской области отдельные классы закрыты на карантин из-за ковида, они находятся в Горьковском и Большереченском районах. Продолжает оставаться полностью закрытой на карантин Юрьевская школа в Кормиловском районе. Березовская средняя школа в Марьяновке накануне сообщила о завершении карантинных мероприятий.

Также наблюдается значительное улучшение по ситуации с ОРВИ. Сообщают всего о 9 школах, где есть классы на карантине. Еще несколько дней назад таких школ было 28. Сейчас очаги простуды есть в школах Омска, Исилькульского и Омского районов.