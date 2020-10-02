На севере Омской области пропал пожилой мужчина

Фото: vk.com/la_omsk

В Омской области снова объявлены поиски пропавшего пожилого человека. На этот раз ушел из дома и не вернулся житель села Кутырлы Колосовского района Александр Куянов.

Где находится 62-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи, его родные не знают с 29 сентября.

Приметы пропавшего: рост 178 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Был одет в светло-синий плащ, вязаную кофту, резиновые сапоги, черная вязаная шапка, коричневый камуфляжный капюшон от куртки.

К поискам пропавшего подключились волонтеры «Лиза Алерт». Если вам известно о местонахождении Александра Куянова, связитесь с инфоргом Еленой по т. 89609988336 или позвоните в полицию 02.