Омич избил бабушку за замечания о пьянстве

Полицейские быстро задержали подозреваемого. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неприятный инцидент произошел в Омске с пожилой женщиной. Ее серьезно избил собственный внук, которому она неосторожно сделала замечание.

В пресс-службе полиции рассказали, что пенсионерку доставили в больницу с тяжелыми травмами: закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и множеством ушибов рук и ног. Как рассказала пенсионерка, все это с ней сделал ее 30-летний внук. Полицейские быстро задержали подозреваемого. Он не стал отрицать свою вину, а признался, что избил бабушку из-за недовольства его пьянством.

Как уточнили в полиции,мужчина ранее был неоднократно судим. На него завели уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью.