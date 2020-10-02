В Омской области число заразившихся коронавирусом за сутки снова подбирается к сотне

За сутки в Омской области тесты на ковид оказались положительными у 96 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Федеральный оперштаб по коронавирусу опубликовал данные за минувшие сутки. И он не слишком оптимистичный. По данным на пятницу, 2 октября, в стране выявлено 9412 новых случаев ковида, полностью выздоровели 6 054 россиянина, скончались 186. Львиная доля заражений – 2 704 – приходятся на Москву.

В Омской области тоже начался существенный рост заболеваемости. Сейчас регион с 96 официально подтвержденными случаями находится на 25-м месте среди субъектов страны. Примерно такие цифры по ковиду озвучиваются уже вторую неделю.

Если эта динамика продолжится, не исключена вторая волна ковида и новые ограничения. В Москве, например, уже предписал перевести на самоизоляцию до 30% всех организаций и всех сотрудников старше 65 лет. Последним настоятельно рекомендуют оставаться дома до нормализации эпидемиологической ситуации.