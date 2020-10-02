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Общество

Без защиты в суде может остаться омичка, которую обвиняют в избиениях 1,5 годовалого сына

Она не может оформить никакие документы
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Девушка вынуждена оставаться в СИЗО. Фото: СУ СК России по Омской области

Девушка вынуждена оставаться в СИЗО. Фото: СУ СК России по Омской области

Драма продолжает разыгрываться в деле омички Евгении Кабельской, которую обвиняют в избиениях и издевательствах над собственным 1,5 годовалым ребенком. В этом же обвиняют и бывшую подругу женщины, у которой она жила.

Женщин уже задержали, Гульмиру Букенову отправили под домашний арест, а вот с Евгенией Кабельской возникли проблемы. У женщины не оказалось своего жилья, поэтому суд постановил содержать ее в СИЗО.

Как сообщает правозащитница Алеся Григорьева, которая следит за судьбой Евгении, у девушки есть проблемы с документами. Кабельская не успела вовремя поменять паспорт, поэтому теперь документ просрочен и оформить по нему доверенность не возможно. Для Кабельской это значит, что она не сможет заключить договор с юристом и оформить доверенность на представление ее интересов в суде.