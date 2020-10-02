Дождь со снегом придут в Омск в выходные

Погода в регионе продолжает удивлять резкими переменами. Совсем недавно бабье лето сменилось ураганным ветром и дождями. Потом в регион вернулось солнце и относительное тепло.

На грядущих выходных омией ждут очередные потрясения. В субботу синоптики Обь-Иртышского УГМС обещают теплую погоду, воздух прогреется до +18 и даже будет солнечно, но местами по области пройдет небольшой дождь. А на следующий день, в воскресенье, ожидают значительное похолодание ночью до -4, а днем до +8. Также синоптики обещают местами осадки в виде дождя со снегом.

По последним прогнозам, такая погода сохранится и в начале следующей недели.