На Пушкинском тракте в Омске насмерть сбили пешехода

В обстоятельствах аварии будут разбираться в ГИБДД. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня ночью в Госавтоинспекцию Омска поступило сообщение о серьезном ДТП на Пушкинском тракте.

Сотрудники ДПС выехали на место аварии и установили, что примерно в 21:50 25-летний водитель "Нивы", двигаясь в направлении 21-ой Амурской сбил пешехода. 35-летний омич перебегал дорогу в неположенном месте, водитель мог не заметить его из-за сумерек и недостаточного осящния. К сожалению, мужчина скончался на месте ДТП, не дождавшись помощи медиков.

Сейчас проводится проверка, в ходе которой полиция выяснит все обстоятельства произошедшего и степень вины всех участников аварии.