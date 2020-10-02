После ссоры с родными из окна выпала 17-летняя омичка

Сейчас девушка находится в больнице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В соцсетях появились сообщения о том, что из окна многоэтажного здания выпала молодая девушка. В пресс-службе полиции подтвердили, что инцидент действительно произошел в одном из жилых домов на улице Дмитриева.

Девочка серьезно поссорилась с родителями и в ходе скандала выпала из окна 3 этажа. Ссоры в семье происходили и раньше, подросток состояла на профилактическом учете в полиции, но такой поворот конфликт принял впервые. Девочка осталась жива, но получила серьезные переломы, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.

Сейчас подросток находится в больнице, а в полиции проводят проверку, после которой вынесут процессуальное решение.