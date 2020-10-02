Лучшее - детям

«Рябиновка» - одна из самых перспективных городских территорий. Возведение микрорайона изначально предусматривало комплексный вариант застройки. Одновременно с жилыми домами здесь строились торговый комплекс, поликлиники для детей и взрослых, сразу же были зарезервированы земельные участки под возведение школы и детского сада. Эти социальные объекты изначально вошли в план развития микрорайона, поскольку в большинстве своем здесь живут молодые семьи с детьми.

Решением руководства муниципалитета приоритет в строительстве был отдан детскому саду.

К сожалению, первый подрядчик подвел заказчика и бросил работу на полпути. Теперь на объект вернулись строители, но уже из другой подрядной компании. Качество и темпы их работы вселяют уверенность. результат оживление процесса видно и не профессионалу.

Так что уже через несколько месяцев молодым родителям из этого микрорайона не придется возить своих дошколят в детские сады за несколько остановок.

Еще один немаловажный аспект - в этом детском саду будут созданы 120 новых рабочих мест. А кроме того, особое внимание при строительстве уделено всем аспектам безопасности детей. Начиная от установки современных систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения по всему периметру здания, внутри и на прилегающей территории, заканчивая собственной медицинской службой и отвечающим всем санитарным нормам пищеблоком.

Не удивительно, что сегодня жилье в «Рябиновке» в числе безусловных лидеров спроса на омском рынке недвижимости.

Подробную информацию о проектной декларации, обо всех акциях и предложениях, действующих для потенциальных покупателей недвижимости в микрорайоне можно получить по телефону 38–25–16 и на сайте Рябиновка55.рф