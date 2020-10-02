В Омске за нарушение «противоковидных» правил закрыли караоке-бар

Фото: УФССП России по Омской области

В Омской области продолжается режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то, что больная часть ограничений уже снята, опасность новой вспышки заражений сохраняется.

Напомним, работать в обычном режиме, но с соблюдением всех противоэпидемических мер уже разрешили заведениям общепита. Как выяснилось, предписания Роспотребнадзора соблюдают не все.

Нарушения нашли при проверке караоке-бара, расположенного на улице Пушкина. Выяснилось, что там не мерили температуру сотрудников при входе на работу. Кроме того, администрация заведения не смогла доказать, что там проводится регулярная дезинфекция – журнал уборки помещений не велся.

Куйбышевский районный суд г. Омска, рассмотрев материалы дела в отношении индивидуального предпринимателя, пришел к выводу, что выявленные нарушения ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан, и признал омичку виновной в совершении правонарушения по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). В качестве наказания суд назначил административное приостановление деятельности по эксплуатации кафе на трое суток, рассказали в пресс-службе областного УФССП.