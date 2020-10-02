«Все просто отваливается!»: Омичей возмутило состояние поликлиники №2

Ремонта в поликлинике не было уже несколько лет. Фото: ВКонтакте

Накануне в соцсетях омичка опубликовала видео, где запечатлела состояние поликлиники №2 на улице Академика Павлова в Привокзальном поселке. Пусть там и не было очередей, жещину удивило состояние здания, в котором находится больница.

На камеру попал ободранный потолок, отпадающая со стен шткатурка и самые настоящие дыры в стенах.

- За что мы платим налоги? - спрашивает омичка. - Все ведь просто отваливается, а люди должны здесь сидеть и ждать приема.

В министерстве здравоохранения Омской области прокомментировали ситуацию и сослались на проблему с ремонтом из-за внезапной пандемии коронавируса.

- Состояние больницы, действительно, далеко от идеального, однако в нынешнем году коронавирус спутал все планы, в том числе и на ремонты учреждений. Посчитана финансовая сторон, определены первоочередные работы, как только появится возможность - они будут проведены, - заявили в ведомстве.