Синоптики рассказали, какая погода будет в октябре в Омске

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Долгосрочный прогноз погоды опубликовал Гидрометцентр России. Синоптики рассказали, чего омичам ждать от октября. Для этого месяца года погода ожидается довольно комфортной. Несмотря на обещания синоптиков, которые спрогнозировали в Омске снег на следующей неделе, будет тепло и сухо. Температура в октябре ожидается выше обычного. Сильных и затяжных дождей не обещают. Аномалий в октябре не будет.

Ранее Гидрометцентр России сделал прогноз в России на предстоящую зиму. В Омске обещают очень холодный январь и необычно теплый февраль. Зима удивит сибиряков.