Гендиректора «Омсктрансмаша» отправят под суд за растрату 220 миллионов

Дело направят в суд для рассмотрения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно об обвинениях в адрес генерального директора омского завода "Омсктрансмаш" Игоря Лобова. Следственный комитет уличил топ-менеджера в растрате почти 220 миллионов рублей.

По версии следствия, мужчина за пять лет с 2011 по 2016 годы с помощью подставных сделок со своим подельником получил 219 миллионов рублей. Они составляли договоры на оказания транспортных, юридических и транспортно-экспедиционных услуг фирмой, которой владел подельник. Сумма контрактов, конечно, была значительно завышена и составила примерно 330 миллионов, а сами услуги либо стоили копейки, либо осуществлялись самими сотрудниками предприятия.

Теперь второй подозреваемый скрывается за границей, его объявили в международный розыск, а Игорь Лобов предстанет перед судом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей или его дохода за три года. Штраф также могут заменить двумя дополнительными годами заключения.