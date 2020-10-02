Многие омичи так и не услышали вой сирен, которого просили не пугаться

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Омичей предупредили об очередной проверке системы тревожного оповещения в городе. Местных жителей попросили не волноваться, если они услышат вой сирен и голос из громкоговорителей.

Испытания были назначены на 2 октября с 10.25 до 10.30. Впрочем, когда настал момент Х, многие горожане оказались разочарованы в ожиданиях – они ничего не услышали. И, судя по отзывам в соцсетях, во время предыдущей проверки также не до всех горожан дошло оповещение о тревоге. Неплохо слышно сирены было только на улицах.

Можно предположить, что разрабатывалась сигнализация давно. Сейчас через плотно закрытые пластиковые окна звук просто не проникает.