В Омском ГАУ прошел обучающий семинар «Методика организации мероприятий, содействующих трудоустройству выпускников»

24 сентября в рамках мероприятий содействия трудоустройству выпускников для ответственных за трудоустройство выпускников Омского ГАУ сотрудниками отдела ОСТиППКВ совместно с представителями БУ «Областной центр профориентации» был проведен обучающий семинар «Методика организации мероприятий, содействующих трудоустройству выпускников».

Заведующая отделением оценки профкомпетентности и профессиональной адаптации БУ «Областной центр профориентации» Наталья Викторовна Авдеева представила вниманию слушателей перечень мероприятий, содействующих профессиональному становлению обучающихся: психологическая игра «Желаю желать», групповая коуч-сессия с элементами игротехники «Адаптация. Карьера. Успех», интерактивная профориентационная игра «Портрет профессионала», интерактивная лекция с применением активных форм обучения «Твой успех на рынке труда» и другие.

Были рассмотрены новые механизмы взаимодействия вуза и БУ «Областной центр профориентации», такие как организация участия обучающихся старших курсов в деловых играх на базе центра «Профplay.Omsk», а также полная диагностика подготовки обучающихся к трудоустройству в игре «Твое профессиональное призвание».

Особое внимание было уделено методике организации и проведения конкурса-аукциона для обучающихся выпускных курсов в условиях эпидемиологической обстановки.

Индивидуальная подготовка студента к данному мероприятию в новом формате даёт возможность молодым специалистам сориентироваться на рынке труда, отработать навыки самопрезентации и правильного составления резюме, пообщаться с представителями организаций и предприятий, подобрать себе рабочее место.

В конце семинара состоялось активное обсуждение предложенных мероприятий, были озвучены предложения и пожелания ответственных о форматах проведения мероприятий, содействующих трудоустройству выпускников, по направлениям подготовки/специальности. Намечены планы дальнейшего сотрудничества с БУ «Областной центр профориентации».

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