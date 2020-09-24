Омский ГАУ принял участие во встрече посла Республики Казахстан

19 сентября состоялась встреча посла Республики Казахстан Ермека Кошербаева и руководителей омских вузов: Омского государственного технического университета, Омского государственного педагогического университета, Омского государственного медицинского университета, Омского государственного аграрного университета им. П.А.Столыпина. Интересы Омского ГАУ представлял проректор по научной работе Ю.И. Новиков.

В ходе встречи Ермек Кошербаев выразил признательность руководителям университетов за помощь в выезде казахстанских студентов на родину в разгар пандемии весной текущего года и обсудил вопросы их возвращения на учебу, по мере открытия границы. Со своей стороны, руководители омских университетов заверили в готовности при необходимости обеспечивать дистанционный формат обучения казахстанских граждан в сложившихся форс-мажорных обстоятельствах.

Участники встречи подняли вопрос перспектив развития сотрудничества казахстанских и российских образовательных учреждений. На данный момент Омский ГАУ заключил уже 23 соглашения о международных сотрудничествах с вузами Казахстана. Сотрудничество вузов осуществляется в форме научных стажировок, проведения совместных исследований и научных публикаций, участия в конференциях и других мероприятиях.

Перспективными направлениями сотрудничества для Омского ГАУ сейчас являются:

1. Развитие взаимодействия в рамках совместного участия в грантовых научно-исследовательских программах министерства образования России и министерства образования Республики Казахстан, включая мегагранты и комплексные научно-технические проекты.

2. Подготовка совместных международных проектов.

3. Разработка программ двойных дипломов по направлениям магистратуры.

Реализация этих направлений будет способствовать продвижению российского и казахстанского образования, науки и технологии на международном рынке исследований и образовательных услуг.

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