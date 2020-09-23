Спортсмены Омского ГАУ достойно выступили на фестивале студенческого спорта

Обучающиеся вуза участвовали в двух этапах этого мероприятия. 18 сентября кафедрой физической культуры и спорта при методической поддержке СибГУФКа была проведена онлайн-викторина «Олимпийский и студенческий спорт», в которой студенты Омского ГАУ приняли активное участие, ответив на интересные вопросы по тематике студенческого спорта и олимпийского движения.

По итогам викторины первое место заняла Анна Криницкая (ФАПЭПиВ), вторым стал представитель экономического факультета Андрей Креван, третье место заняла Юлия Сак (ФВМ). Победителей ждут грамоты и призы – футболки от ассоциации спортивных студенческих клубов, которые будут вручены на торжественном открытии новой спортивной площадки Омского ГАУ.

В воскресенье, 20 сентября, на спортивной базе СибГУФКа прошла спортивная часть фестиваля. В организации принимали активное участие спортивные клубы вузов города Омска, в том числе спортивный клуб Омского ГАУ «Сапсан». За время подготовки праздника студенты делились опытом и идеями проведения фестиваля в наше непростое время, смогли организовать работу спонсоров – DFS (спортивное питание).

После парада открытия на стадионе померились силами в шведской эстафете легкоатлеты. По очереди, быстро и аккуратно передавая эстафетную палочку, Надежда Ефремова, Олеся Валдеева, Максим Шаповал (АТФ); Владимир Соколовский (ФТС в АПК) финишировали вторыми среди представителей пяти вузов.

В спортивном зале состоялись соревнования по стритболу. От нашего университета заявились две команды. Спортивный характер проявили обучающиеся 141 группы ФАПЭПиВ: Михаил Бахолдин, Максим Савицкий, Ильяс Исламов.

В другой подгруппе выступали представители сборной команды Омского ГАУ – Дмитрий Алексеенко, Иван Огорелков (ЗУФ); Илья Кужелев (АТФ); Игорь Корзюков (ФАПЭПиВ). Ребята показали красивую игру, не раз срывая аплодисменты зрителей, но «чужое поле», грозные соперники не позволили бороться нашим баскетболистам за призовые места.

В футбольном турнире принимали участие четыре вуза. Состав команды 8 человек (5 чел. в поле и вратарь и 2 чел. на замене). Время игры - 2 тайма по 15 мин, по круговой системе. Наши ребята выступили очень достойно. Заняли второе место со счетом 2:3, пропустив мяч на последней минуте финальной игры. Состав команды: Кирилл Соскин, Евгений Лебакин, Манарбек Амзин (ФТС в АПК); Антон Мищенко (АТФ); Максим Драчук, Андрей Брылин, Евгений Жуков (ЗУФ); Алексей Лотов (ФАПЭПиВ).

Победители и призеры награждены грамотами, медалями и кубками, а также приятными сюрпризами от спонсоров соревнований. Организаторы-хозяева фестиваля, спортивный клуб «Скиф», поблагодарили волонтеров Омского ГАУ, принявших участие в проведении соревнований, посвященных Международному дню студенческого спорта.

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