День символики Омского ГАУ

Первокурсники узнали об истории вуза и его главных символах, гимне и флаге. Праздничное мероприятие открыла О.В.Шумакова, ректор Омского ГАУ, доктор экономических наук, профессор. С теплыми словами поздравления обратилась Оксана Викторовна к первокурсникам. Она отметила, что символами вуза с 102-летней историей нужно гордиться и достойно нести звание студентов и выпускников Омского государственного аграрного университета имени П.А.Столыпина.

Символы университета – это, в первую очередь, люди, которые посвятили жизнь родному аграрному университету. Символы времени – мемориальные доски, расположенные на здании главного корпуса. Об истории вуза, выдающихся ученых, внесших огромный вклад своими открытиями в развитие не только омской, но и мировой науки, говорила Н.К.Чернявская, кандидат исторических наук, председатель Совета ветеранов Омского ГАУ.

Председатель Совета обучающихся университета Анастасия Зелинская поздравила первокурсников и пожелала им не только отлично учиться, но и активно принимать участие в общественной деятельности. Со словами поздравления выступили активисты университета, Самат Муканов, магистрант первого года обучения факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования и Максат Бекжанов, студент второго курса этого же факультета.

Активисты и отличники учебы: Карен Абмарцумян, студент 312 группы агротехнологического факультета, Дмитрий Лобода, студент 321 группы факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования, Вадим Кислицин, студент 302 группы факультета технического сервиса в агропромышленном комплексе , Дмитрий Карапыш, студент 321 группы землеустроительного факультета были удостоены права вынести на площадь флаг Омского ГАУ.

Впервые для первокурсников прозвучал на празднике гимн университета, созданный старейшими и уважаемыми сотрудниками нашего вуза Б.В. Зарайским и А.Н.Фоминых. И по сей день он звучит на всех официальных форумах, торжественных встречах и митингах университета.

Первокурсники произнесли клятву, а старшекурсники вручили старостам академических групп сувениры с символикой университета.

В завершение Дня университетской символики студенты возложили цветы к мемориальным местам: памятнику С.М.Кирову, мемориальному комплексу на кладбище, мемориальной стеле, памятной доске П.Л.Драверту и П.А.Столыпину.

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