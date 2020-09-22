В Омском ГАУ состоялась презентация международных программ

Вот лишь малая часть того, что было представлено обучающимся Омского ГАУ:

- магистерские стипендии Фулбрайта на обучение в США, выделяющиеся беспрецедентным финансированием и вниманием организаторов к каждому этапу отбора кандидатов;

- производственные стажировки на фермах Германии, позволяющие не только получить уникальный рабочий опыт и котируемый ведущими предприятиями сертификат, но и близко познакомиться с культурой Германии;

- программа мобильности Erasmus+, по которой наши студенты уже не первый год ездят на семестровое обучение в Эстонию и Польшу;

- программа Work & Travel USA, дающая возможность улучшить языковые навыки, хорошо заработать и путешествовать по США;

- уникальная международная онлайн-школа в области агромехатроники «Устойчивое сельское хозяйство», которая пройдет с 1 по 15 октября. Регистрация на онлайн-школу доступна по ссылке

- международный волонтерский проект «Erasmus Solidarity Corps» – отличный способ добавить несколько ценных строк в резюме, завести новые знакомства за рубежом и приобщиться к европейским волонтёрским практикам;

- различные индивидуальные стипендии, предлагаемые вузами по всему миру. Информацию о таких предложениях можно отслеживать самостоятельно на сайте.

Приглашенным гостем стал выпускник землеустроительного факультета Асет Мадиев. Он прошел отбор по китайской стипендиальной программе «Стипендия Правительства КНР» и уже в ноябре планирует начать обучение в магистратуре Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства (NWAFU). Наш выпускник выступил с речью, в которой интересно и обстоятельно изложил свою историю подачи документов не только на китайскую программу, но и на другие международные конкурсы, включая Fulbright.

Во встрече приняли участие студенты разных факультетов и с разным уровнем языковой подготовки. Каждый услышал что-то полезное для себя и некоторые уже загорелись идеей участия в международных программах:

Алина Баширова, студентка землеустроительного факультета: «Вариантов огромное множество и если кто-то планирует в будущем отправиться за границу по обмену или просто улучшить владение иностранным языком, то точно найдет программу по душе. Более того, сотрудники международного отдела лично могут провести консультацию со студентом и помочь в выборе программы. Я очень рада, что Омский ГАУ продолжает активно развивать международное сотрудничество, так как сама планирую в дальнейшем поступить в один из университетов США или стран Азии!»

Ксения Камышова, студентка факультета технического сервиса в агропромышленном комплексе: «Эта встреча помогла мне более-менее сформировать картину обучения и приобретения практики за рубежом. Очень понравилось, что была возможность услышать правдивую историю поступления в иностранный вуз от непосредственного ее участника со всеми вытекающими из этого подводными камнями. Встреча получилась очень захватывающей и мотивирующей твердо следовать своей мечте».

Евгения Николаева, студентка факультета ветеринарной медицины: «Очень понравилась презентация, в которой была понятная, актуальная информация. Полагаю, многим, в том числе и мне, ярко запомнился рассказ Асета. Благодаря данному мероприятию, я приняла для себя серьезное решение: плотно заняться изучением немецкого языка».

Желающие получить индивидуальную консультацию по любой из программ могут написать на почту отдела международных связей mezhd.otd@omgau.org, указав свои ФИО, факультет, группу и контактный телефон. Мы свяжемся с вами и согласуем время консультации.

Напоминаем, что актуальная информация о различных международных программах и предстоящих мероприятиях публикуется в группе отдела международных связей.

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