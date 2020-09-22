У Омского ГАУ сложилась практика научного сотрудничества с вузами Республики Казахстан

Эта работа рассматривается как средство достижения геополитических интересов стран, как эффективное средство нефинансовой поддержки послевузовского образования, способствует продвижению российского и казахстанского образования, науки и технологии на международном рынке образовательных услуг, повышению конкурентоспособности выпускников вузов.

В диссертационном совете финансовой академии Казахстана защитила диссертацию (PhD) доктора философии по специальности «Экономика» С.А. Сагинова на тему «Обеспечение продовольственной безопасности Республики Казахстан в условиях развития интеграционных процессов» (научные консультанты: профессор Казахстанского независимого агентства аккредитации и рейтинга О.А. Яновская; профессор Омского ГАУ, основатель научной школы «Проблемы развития инфраструктуры агропромышленного комплекса сибирского региона», заслуженный работник высшей школы Российской Федерации В.Ф. Стукач).

В Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан защитила диссертацию (PhD) доктора философии по специальности «Экономика» А.С. Байдалинова на тему «Продовольственная безопасность в системе экономической безопасности Казахстана: сущность, оценка и современные тенденции развития» (научные консультанты: ректор Атырауского университета нефти и газа профессор Г.Т. Шакуликова; профессор Омского ГАУ В.Ф. Стукач)

Г.Т. Султанова защитила в этом совете диссертацию «Проблемы и перспективы развития аграрного производства в Республике Казахстан в современных условиях» (научные консультанты: профессор финансовой академии Республики Казахстан Г.К. Сапарова; профессор Омского ГАУ В.Ф. Стукач).

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