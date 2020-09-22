Волонтеры Омского ГАУ приняли участие в патриотической акции «Дорога к обелиску»

Участниками мероприятия стали около 150 молодых омичей – студенты вузов и ссузов, в том числе и 10 студентов Омского ГАУ. Неравнодушные молодые люди привели в порядок могилы рядовых и офицеров, эвакуированных рабочих, скончавшихся в омских госпиталях во время Великой Отечественной войны.

Кирилл Штанов, студент 1 курса землеустроительного факультета поделился своим впечатлением:

«Совсем недавно я вступил в ряды волонтеров Омского ГАУ и уже смог принять участие в своей первой акции – «Дорога к обелиску». Для меня это один из способов почтить память всех солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.»

Отметим, что Старо-Северное кладбище в Омске является ровесником Великой Отечественной войны. На нем похоронено 585 солдат и офицеров, умерших в омских госпиталях в военное время. Место, где в 1942-1946 годах предавали земле участников Великой Отечественной войны и названное первоначально Военным кладбищем, именуется теперь Солдатским пантеоном. Кроме того, на Старо-Северном кладбище можно найти особую площадку, где покоятся герои Советского Союза.

Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, участники акции были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Сами волонтеры были обеспечены средствами защиты, которые предоставили организаторы Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» и команда Ассоциации волонтерских центров.