33 российских вуза, заинтересованных в развитии АПК, объединились в одном проекте

Университет НТИ «20.35» – это первый в России университет, направленный на профессиональное развитие человека в цифровой экономике, подготовку лидеров компаний, участников Национальной технологической инициативы (НТИ) и специалистов, работающих на новых глобальных рынках.

Интенсивы Университета 20.35 – это три месяца в компании единомышленников, наставников и экспертов, с которыми вы пройдёте путь от выбора идеи до защиты проекта.

В рамках форсайта НТИ 2.0. была создана рабочая площадка, объединившая более 40 аграрных вузов для работы над проектом дорожной карты рынка FoodNet. В связи с активным вовлечением вузов и университетских представителей в FoodNet-движение родилась и более масштабная инициатива: было согласовано отдельное профильное направление «ФудТрек» в рамках программы Университета НТИ 20.35 по проектно-образовательным интенсивам. Таким образом, осенний запуск интенсивов-2020 стал содержать в себе выделенный специализированный профиль ФудТрек – про сельское хозяйство будущего: экологичное, с технологиями для мониторинга урожая и поголовья скота, с генной инженерией и альтернативными источниками питания.

Координаторами проведена большая подготовительная работа – собрана команда организаторов интенсива от вуза, разработана общая концепция интенсива и проектного трека, составлен реестр индустриальных партнеров, проектных идей и отраслевых задач.

С 10 по 12 сентября команда организаторов от Омского ГАУ прошла обучение в онлайн-школе проектных интенсивов, организованной Университетом НТИ 20.35 при участии большого сообщества российских вузов.

15 сентября прошла масштабная встреча в онлайн-формате, посвященная развитию и максимальному ускорению нового перспективного рынка Национальной технологической инициативы FoodNet в разрезе образовательного фокуса. Представители FoodNet провели экспресс-презентацию 7 критериев рынка: рынок станет значимым и заметным в глобальном масштабе (объем рынка к 2035г. достигнет 3,5 трлн. долл. США); рынок характеризуется отсутствием общепринятых стандартов: из 30+ подсегментов рынка FoodNet более 20 находятся в стадии формирования собственных стандартов; рынок предпочтительно ориентирован на потребности людей как конечных потребителей, но технологии рынка смогут эффективно поменять и сами процессы производства продуктов, сохранив стиль потребления; рынок будет представлять собой сеть, главный фокус которого – персонализация продукции и сетевое распределенное производство продукции; развитие рынка прямо связано с задачами обеспечения базовых потребностей населения в качественном и здоровом питании; в России есть все условия для достижения конкурентных преимуществ и занятия значимой доли на глобальном рынке; в России есть технологические предприниматели с амбициями создания компаний-лидеров высокотехнологичного фуд-направления. Были представлены метасегменты рынка: новые источники сырья, умная цепь поставок, умное сельское хозяйство, персонализированное питание, биологизированное сельскохозяйственное производство, инфраструктура разработки и внедрения.

В данный момент в Омском ГАУ проходит формирование проектных команд и формулировка продуктовых запросов от индустриальных партнеров на проектирование для вузовских команд.