На площадке бизнес-инкубатора Омского ГАУ продолжается реализация проекта «Базовые школы Российской академии наук»

Второй год в университете на площадке бизнес-инкубатора под руководством кандидата экономических наук Виталия Юрьевича Епанчинцева школьники старших классов получают навыки выполнения исследовательских проектов с учетом требований образовательного процесса.

Сотрудничество в рамках проекта «Базовые школы Российской академии наук» плодотворно влияет на школьников, развивает у ребят компетенции в проектной деятельности. По итогам второго года реализации федерального проекта в Омском ГАУ состоится научная конференция, на которой лицеисты должны не только констатировать наличие проблемы в рамках темы исследовательского проекта, но и продемонстрировать полученные навыки, предложив возможные варианты ее решения.