Студентки Омского ГАУ представили Омскую область на Всероссийском форуме « Ростов»

Образовательная программа была наполнена следующими треками: «Молодые аграрии», «Сообщества», «Креативные индустрии», «Социальные лифты», «Цифра». Омскую область и наш университет представляли заместитель председателя Омского регионального отделения РССМ, студентка 4 курса агротехнологического факультета Дарья Хоркуш и активистка Омского регионального отделения РССМ, студентка 4 курса землеустроительного факультета Екатерина Зимина.

Они посетили самый многочисленный трек «Молодые аграрии». Его стратегической целью было содействие развитию сельских территорий России через создание нового понимания сельского образа жизни и образа современного сельского жителя. Для каждого трека была предложена своя тематическая программа. Так, молодые аграрии не только слушали лекции, но и проводили активный мозговой штурм. На лекциях разбирались актуальные вопросы о развитии современного села: «Какое оно, село настоящего времени?», «При каких условиях я останусь в селе?», «Как привлечь молодых специалистов в село?», «Как выглядит село будущего?». Кроме того, в программе трека «Молодые аграрии» была форсайт - сессия «Село 21 века», нетворкинг всех участников, составлялись SWOT - анализы, основные тренды развития села, разрабатывались проектные идеи и продукты. Все активисты РССМ - участники форума встретились с руководителем образовательного центра ОМОО «РССМ» Сергеем Харахашяном. Ребята делились результатами работ в своих региональных отделениях, задавали вопросы, обсуждали проблемы развития села. Также для ребят были организованы различные интерактивные площадки, досуговые тематические активности, где можно было отдохнуть от мозговых штурмов и пообщаться с потенциальными работодателями, инвесторами и стейкхолдерами. Студентки посетили такие опции, как: «Мотивация и самомотивация», «Конструирование мероприятий: 10 шагов к организации и проведению успешного мероприятия».

Екатерина Зимина делится своими впечатлениями: «Уже по пути в с. Натальевка мы познакомились с замечательными ребятами из аграрных вузов других городов, которые тоже являются активистами РССМ. Приехав на площадку форума, мы сразу были вовлечены в мероприятия. Каждый день был расписан буквально по минутам: утро начиналось с зарядки, затем завтрак, лекции, опции, обед. Вечерами проходили творческие концерты. Было очень интересно побывать на таком форуме, приобрести новые знания, знакомства, обменяться навыками и опытом со спикерами и участниками форума».

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