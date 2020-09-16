Сотрудники Омского ГАУ посетили центры формирования новых цифровых компетенций в Москве и Подмосковье

Сотрудники Омского ГАУ, участники гранта РФФИ № 19-29-07366 «Междисциплинарный подход к профессиональному самоопределению сельской молодежи в условиях цифровизации экономики» Виталий Михайлович Помогаев, Юлия Николаевна Ревякина и лидер проекта «Оценка экологических отпечатков и расчет карбоновых тарифов» Павел Игоревич Ревякин побывали в Москве и Подмосковье с рабочим визитом.

Делегация Омского ГАУ посетила готовящийся к открытию первый в России карбоновый полигон, расположенный в Национальном парке «Угра» Калужской области. С работой полигона познакомил Николай Дмитриевич Дурманов, эксперт в сфере космической медицины, биологической и экологической безопасности, генной инженерии и промышленных биотехнологий; профессор Московской школы управления «Сколково»; специальный представитель Министерства науки и высшего образования РФ по вопросам биологической и экологической безопасности.

Карбоновый полигон - это международный экологический научно-исследовательский центр, включающий модельную технологическую площадку для исследования процессов эмиссии (выделения) и секвестрации (поглощения) азота и метана. Создание карбоновых полигонов в нашей стране имеет стратегическое значение для обеспечения планомерного перехода к экономике будущего, основанной на принципах энергоэффективности, экологичности и технологиях «чистого производства». Вторым по эмиссии парниковых газов сектором экономики является сельское и лесное хозяйство (около 24%), которое уступает лишь энергетике, где количество выделяемого углерода и метана оценивается в 35%. Таким образом, проведение исследований и апробация методик, направленных на сокращение углерода в атмосфере, является перспективным направлением исследований для аграрных вузов.

Карбоновый полигон является уникальной площадкой для апробации технологий регенеративного земледелия, которые способствуют снижению экологической нагрузки при производстве продукции сельского хозяйства. Уже в этом году на полигоне в Калужской области начала проходить испытания новая культура крупнозерного порея сорта «Сова» селекции Омского ГАУ. Это многолетняя культура позволяет сохранять плодородие почв, имеет двойное назначение (на зерно и сено), а потому является перспективной с точки зрения регенеративного направления в земледелии.

На встрече стороны обсудили конкретные шаги по созданию в Омской области второго полигона в рамках проекта Научно-образовательного центра (далее – НОЦ) Омского ГАУ «Оценка экологических отпечатков и расчет карбоновых тарифов». Его планируется развернуть на территории университета в городской зоне и в п. Камышловка на землях Учебно-опытного хозяйства. Работа над проектом будет осуществляться непосредственно под научным руководством Н.Д. Дурманова.

Отдельным блоком стало обсуждение процесса формирования будущих компетенций сельской молодежи с учетом цифровизации сельского хозяйства и развития регенеративного земледелия. Сотрудники университета получили экспертное мнение по конкретным навыкам будущего и технологиям их освоения. В частности, Николай Дмитриевич поделился планами создания на полигоне школы экологических экспертов с навыками управления дронами, анализа и аналитики данных, дешифровке данных, полученных со спутников и БПЛА (беспилотные летательные аппараты). Он оценил текущую потребность в таких специалистах в России в 100 000 человек.

8 сентября прошла деловая встреча с Сергеем Сергеевичем Тростьянским, заместителем директора ЦК НТИ «Центр хранения и анализа больших данных» в МГУ имени М.В.Ломоносова, в рамках которой обсудили варианты взаимодействия по совместным проектам. В частности, возможности сотрудничества в части построения и расчетов предсказательных моделей на базе ресурсов ЦК НТИ.

9 сентября делегация Омского ГАУ приняла участие в работе Международного форума «Seymartec Milk. Экономическая и технологическая эффективность молочного животноводства – 2020». Особый интерес в рамках темы гранта представляла работа секций «Цифровизация, автоматизация и модернизация молочных ферм», а также «Экономика молока и кадры», где в кругу руководителей предприятий, представителей власти, экспертов и научного сообщества были озвучены основные проблемы и определены перспективные направления цифровизации молочного животноводства, подготовки и переподготовки кадров АПК для реализации современных высокоэффективных технологий в условиях органического сельского хозяйства.

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