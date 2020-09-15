Учебно-опытное хозяйство Омского ГАУ пополнилось новейшей техникой

Средства на покупку комбайна выделил Минсельхоз России. Благодаря поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, официального дилера «Ростсельмаш» в Омской области ОАО «Семиреченская база снабжения» и руководства ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» вуз смог получить существенную скидку на комбайн и был оснащен дополнительным оборудованием, позволяющим осуществлять мониторинг и параметрический контроль с целью оптимизации режимов эксплуатации техники. Бортовая часть системы считывает и фиксирует такие параметры, как: местонахождение машины; активность техники; выполняемый технологический процесс; факт заправки и слива топлива; факт выгрузки и место выгрузки; параметры систем , работы узлов и агрегатов: обороты двигателя, температура и уровень охлаждающей жидкости, температура и давление масла в основных узлах, текущий расход и уровень топлива и т.д.; параметры технологического процесса - скорость вращения ротора или барабанов, шнеков, вентилятора очистки, измельчителя, длина резки, зазор решёт очистки и т.д.; все предупредительные и аварийные сообщения бортовой системы, напоминания о необходимости исполнения ТО.

Комбайн оснащен собственной системой картирования урожайности, разработанной специалистами «Ростсельмаш» на основе датчиков урожайности и влажности, обеспечивающей замер намолота в каждой точке поля и создание карт урожайности и влажности. Данные загружаются в сервис AgroNetworkTechnology, где анализируются и представляются в виде карт, которые, в свою очередь, могут быть использованы, например, для создания карт дифференцированного внесения удобрений. Такие технологии в совокупности с оцифровкой полей позволяют революционным образом изменить эффективность сельского хозяйства.

Кроме выполнения своего прямого назначения, участия в технологическом процессе селекционной работы Омского ГАУ, комбайн и его интеллектуальные системы будут задействованы в учебном и научном процессах университета по различным направлениям подготовки. Студенты смогут решать кейсы и моделировать решения на реальных производственных данных, в частности: движение ГСМ и других расходных материалов; учет работы сотрудников и диспетчеризация техники; инвентаризация техники и навесного оборудования; профилактика нарушений эксплуатации машин. Благодаря интеграции с 1С, студенты смогут решать финансово-экономические задачи такие, как: отчет и прогноз о потребленном топливе, о времени работы машин и операторов, факты заправок и сливов топлива, сводные отчеты по одной машине или группе машин за определенный промежуток времени.

Покупка комбайна открывает новые возможности и для ученых Омского ГАУ. Большой объем данных, поступающий с интеллектуальных систем комбайна, позволяет развивать такое перспективное направление, как предиктивная аналитика технических систем. Работа с большими данными и разработка предсказательных моделей для прогнозирования работоспособности технических систем является одним из фундаментов цифровой экономики, позволяющим выстроить совершенно новые производственные и логистические связи, существенно снизить издержки сервиса и эксплуатации техники.

Нашел комбайн свое место и в проекте Омского ГАУ «Цифровое поле». Проект направлен на поддержку внедрения цифровых решений в АПК, где в качестве платформы используется интегрированный агрономический облачный сервис AgroNetworkTechnology (ANT). Данные с комбайна уже используются в работе сервиса и позволят продемонстрировать как студентам, так и сотрудникам предприятий мониторинг технологических операций на электронных картах полей.

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