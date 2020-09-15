В Омском ГАУ вышла книга «С нами Правда, Победа и Честь!»

Указом Президента Российской Федерации с целью сохранения исторической памяти, в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год был объявлен годом Памяти и Славы.

2 сентября в большом зале заседаний Ученого совета состоялась презентация книги «С нами Правда, Победа и Честь!», подготовленной к этой дате.

А начиналось все два года назад, когда в 2018 году, отпраздновав 100-летний юбилей университета, Совет ветеранов вышел с предложением начать работу над проектом «Последние свидетели войны», который был направлен на сохранение исторической памяти о детях, рожденных в предвоенные годы, живших в Сибири, Казахстане, эвакуированных из Москвы, Ленинграда, Воронежа и других городов России в глубокий тыл – Омскую область.

Проект был поддержан администрацией университета.

В сентябре 2018 года Совет ветеранов и волонтерский отряд «Память» обратились к ветеранам с письмом-обращением с просьбой предоставить материал о том времени. «Это могут быть Ваши воспоминания, письма с фронта, семейные фотографии, книги, школьные тетради, похвальные грамоты, игрушки – все, что отражает жизнь того времени. С Вашей помощью мы должны собрать и опубликовать их, чтобы ПОМНИЛИ! Это своеобразная ниточка памяти, связь поколений. Если этого сегодня не сделаем мы, то это уже не сделает никто» – так было написано в письме к ветеранам университета.

Когда начинался проект, то можно было услышать, что не надо жить прошлым, надо жить сегодняшним днем. Да, жить нужно сегодня, с этим никто не спорит, но мы должны помнить, что «народ, не знающий своё прошлое, не имеет будущего» (М.В. Ломоносов), а мир, в котором мы живем, очень и очень хрупкий. И ниточка, связывающая поколения, не должна оборваться. Поэтому мы поставили задачу – не только сохранить прошлое, но и пробудить у молодого поколения чувство сопричастности, уважения к историческому прошлому, к своим корням, людям старшего поколения.

Работая над проектом, нам хотелось показать неизвестные страницы Великой Отечественной войны через жизнь маленьких детей в глубоком тылу, через их восприятие мира – трогательного, наивного, но так рано повзрослевшего.

Позже мы поняли, что не можем останавливаться только на этом проекте и решили его расширить. Было принято решение проект дополнить двумя разделами «Победители» и «Студенты Омского ГАУ о Великой Отечественной войне». Особо следует отметить, что обучающиеся, участники проекта почувствовали свою сопричастность к истории своей малой Родины. В итоге проект создал особое эмоциональное пространство, где шло неформальное общение представителей разных поколений. Возможно, впервые организаторы проекта увидели огромную заинтересованность детей, внуков и правнуков по поиску и предоставлению материалов.

Книга состоит из трех разделов:

Первый называется «Победители».

В нём рассказывается о преподавателях, сотрудниках университета, участниках Великой Отечественной войны, о Героях Советского Союза, о тех, кто погиб, отстояв честь, свободу и независимость нашего Отечества.

Второй раздел «В Сибири не было войны, но мы огнем ее задеты…» посвящен детям Великой Отечественной войны.

Это своеобразный документ истории, который помогает соприкоснуться с детским миром военных лет – порой, трогательным, наивным, но так рано повзрослевшим. Через воспоминания детей мы узнаем, как они жили, их детские ощущения, какие у них были интересы и желания. Казалось бы – тыловая повседневность… Дополняют соприкосновение с миром военного детства фотографии, письма с фронта, детские стихи, семейные реликвии, похоронки – все, что сохранило время. 60 ветеранов Омского ГАУ говорят о своем военном детстве. Многие говорят об этом впервые.

Третий раздел назван «Война в истории моей семьи (размышления студентов Омского ГАУ о войне)».

Здесь размещены заметки, стихи, рассказы студентов, их представления о войне.

Всем, кто принимал участие в подготовке книги (руководитель проекта О.В. Шумакова, ректор Омского ГАУ, доктор экономических наук, профессор, авторы-составители – Н.К. Чернявская, советник при ректорате, председатель Совета ветеранов ОмГАУ, кандидат исторических наук, доцент, Ю.М. Гичев, кандидат ветеринарных наук, доцент, председатель Совета ветеранов ИВМиБ, Н.Д. Скосырева, кандидат философских наук, доцент, завкафедрой философии, истории, экономической теории и права Омского ГАУ), хотелось сохранить воспоминания о преподавателях, сотрудниках, студентах Омского сельскохозяйственного института имени С.М. Кирова и Омского ветеринарного института, принимавших участие в боевых действиях, о людях, видевших Великую Отечественную войну вживую, детях военного времени, последних свидетелях войны.

Администрация университета, Совет ветеранов, волонтерский отряд «Память» выражают слова искренней благодарности всем, кто помогал собирать материал, готовил книгу к изданию. Это – Ж.К. Шмидт, И.Г. Трофимов, А.П. Безбородов, О.В. Гефнер, С.В. Рыбакова, О.В. Бутырская, Ю.Н. Ревякина, О.В. Демидова, С.А. Муканов, В.У. Брюханова, О.Н. Ландик, И.М. Демчукова, В.Н. Ахметова, Л.Б. Наливайко, И.В. Семенова, Т.В. Гладун, Г.А. Диль, Г.А. Горбунова.

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