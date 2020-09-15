Волонтеры-медики проводят акцию «Помоги первым!»

На территории Омской области акция «Помоги первым!» проводится при поддержке Министерства здравоохранения и Омского государственного медицинского университета. Задачами акции является просвещение населения и актуализация существующих навыков по оказанию первой помощи, профилактика бытового травматизма, формирование ответственного отношения к собственному здоровью. Волонтеры-медики рассказали о тактике остановки кровотечений, первой помощи при ожогах и отморожениях, а также о методике сердечно-легочной реанимации.

Участники акции смогли не только прослушать краткий теоретический курс, но и отработать полученные навыки на специальном тренажере-манекене.

В организации проведения акции волотёрам–медикам помогали волонтеры Омского ГАУ. Региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики» и волонтерский центр Омского ГАУ являются давними партнерами. Во время акции волонтеры-медики безвозмездно передали коллегам запас средств индивидуальной защиты в виде масок и антисептиков, благодаря которому волонтеры Омского ГАУ смогут продолжать свою деятельность в условиях эпидемической настороженности.

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